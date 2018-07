Köln (dpa) - Die kurz vor ihrer Wahl bei einem Attentat verletzte Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat um Ruhe für ihren Genesungsprozess gebeten. "Ich lasse mich von dem, was vorgefallen ist, nicht abschrecken", betonte sie in einem von der Stadt veröffentlichten Offenen Brief. Sie brauche aber noch etwas Zeit, um ganz gesund zu werden. Die parteilose Politikerin war Mitte Oktober einen Tag vor der Wahl von einem 44-Jährigen vermutlich aus fremdenfeindlichen Motiven niedergestochen und schwer verletzt worden.

