New York (dpa) - Die Modewelt ist nach Ansicht von Ex-Supermodel Tatjana Patitz (49) heute gnädiger mit alternden Stars als früher.

"Alles hat seine Phasen und wenn man älter ist, sollte man nicht zur Seite geschmissen werden, weil es jüngere Gesichter gibt. Genau das wird jetzt mehr gefeiert", sagte Patitz in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in New York.

Der Grund dafür liege in neuen Bedürfnissen des Publikums. "Wenn ich in eine Zeitung schaue und da ist ein 13-jähriges Mädchen, dann habe ich dazu doch gar keinen Bezug als erwachsene Frau und Mutter", sagte die 49-Jährige.

Zusammen mit Cindy Crawford und Naomi Campbell war Patitz eines der gefragtesten Supermodels der 80er und 90er Jahre. Sie wurde in Hamburg geboren und wuchs in Schweden auf.