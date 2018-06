Berlin (dpa) - Der Streit in der schwarz-roten Koalition über die deutsche Flüchtlingspolitik war gerade beigelegt, da hat Innenminister Thomas de Maizière mit einer Idee für neuen Wirbel gesorgt: Er will Syrern künftig einen geringeren Schutzstatus gewähren. Er will Menschen aus dem Bürgerkriegsland künftig nur noch einen Aufenthalt auf Zeit ermöglichen und den Familiennachzug verbieten. Die SPD kündigte prompt Widerstand an. Später ruderte de Maizière zurück: Es gebe noch Gesprächsbedarf in der Koalition. Es bleibe wie es sei, bis es eine neue Entscheidung gebe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.