Berlin (dpa) - Scharfe Kritik der Opposition: Nach der Asyl-Einigung der großen Koalition warnen Linke, Grüne und Hilfsorganisationen vor geplanten Schnellverfahren für Flüchtlinge und Beschränkungen beim Familiennachzug. Führende Koalitionspolitiker zeigten sich dagegen zufrieden mit dem Kompromiss. Es sei ein sensationeller Erfolg, in so kurzer Zeit von einer reinen Willkommenskultur zu einer realistischen Flüchtlingspolitik zu gelangen, sagte CSU-Chef Horst Seehofer der "Passauer Neuen Presse". SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann erklärte, am Ende sei ein konstruktives Ergebnis herausgekommen.

