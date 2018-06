Bukarest (AFP) Nach dem Rücktritt der rumänischen Regierung liegen nach Angaben von Staatschef Klaus Iohannis vorgezogene Parlamentswahlen sowie die Bildung einer Regierung aus Fachleuten als Optionen auf dem Tisch. Bei Konsultationen hätten sich die meisten Parteichefs offen für Neuwahlen oder eine Regierung aus Technokraten gezeigt, sagte Iohannis am Freitag bei einer Pressekonferenz in Bukarest. "Praktisch niemand möchte über eine politische Regierung diskutieren, was eine Premiere in Rumänien ist", führte der Präsident aus. Namen eines potenziellen neuen Regierungschefs seien nicht genannt worden.

