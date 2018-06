Dubai (SID) - Freistilschwimmerin Sarah Köhler hat zum Auftakt des Weltcups in Dubai für den einzigen deutschen Podestplatz gesorgt. Vier Tage nach ihrem dritten Rang in Doha schlug die Frankfurterin auch beim Finale der Serie als Dritte über 800 m Freistil (8:35,16) an. Jenny Mensing (Wiesbaden) musste sich als einzige weitere Finalstarterin des sechsköpfigen deutschen Teams im Emirat über 200 m Rücken nach 2:11,50 Minuten mit Platz vier begnügen.