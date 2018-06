Frankfurt/Main (dpa) - Die Flugbegleiter der Lufthansa beginnen ihren Streik am Nachmittag an den Flughäfen Frankfurt und Düsseldorf. Dort seien die Mitglieder von 14.00 Uhr bis zum Betriebsschluss zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, teilte die Gewerkschaft Ufo mit. Der Flughafen München werde wegen des Endes der Herbstferien in Bayern bis einschließlich Sonntag von dem Ausstand ausgenommen. Weitere Einzelheiten für die kommenden Tage würden erst im Laufe des Tages mitgeteilt, hieß es.

