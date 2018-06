Frankfurt (dpa) - Der Streik der Flugbegleiter trifft heute vor allem das zentrale Lufthansa-Drehkreuz in Frankfurt. Die Fluggesellschaft hat am ersten Tag des Ausstands 290 Flüge gestrichen. Auch in Düsseldorf gibt es Ausfälle. Das zweite große Drehkreuz München wurde von der Gewerkschaft Ufo wegen des Endes der Herbstferien in Bayern bis einschließlich Sonntag vom Streik ausgenommen. Für Samstag hat die Gewerkschaft weitere Streiks angekündigt, ohne bisher Details zu nennen. Erneut dürften Frankfurt und Düsseldorf betroffen sein.

