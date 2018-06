Frankfurt/Düsseldorf (dpa) - Die Flugbegleiter der Lufthansa setzen ihren Streik morgen am Drehkreuz Frankfurt und in Düsseldorf fort. Sie seien von 6.00 Uhr bis 23.00 Uhr zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, teilte die Gewerkschaft Ufo mit. In Düsseldorf sollen - anders als in Frankfurt - auch Langstrecken-Verbindungen betroffen sein. Keine Streiks gibt es weiterhin in München. Für den Sonntag hat Ufo eine Streik-Pause ausgerufen. Die Lufthansa hatte nach der ersten Streikankündigung für heute 290 Flüge vor allem ab Frankfurt gestrichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.