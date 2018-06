Zhuhai (SID) - Das Halbfinale beim WTA-Turnier in Zhuhai/China ist komplett. Die Ukrainerin Jelena Switolina schaffte beim hochdotierten Saison-Abschlussevent der "zweiten WTA-Garde" am Freitag als Letzte den Sprung unter die letzten Vier. Zuvor hatten sich bereits die topgesetzte Venus Williams (USA), die Tschechin Karolina Pliskova und US-Open-Finalistin Roberta Vinci (Italien) qualifiziert.

Switolina setzte sich gegen die Spanierin Carla Suárez Navarro mit 6:7 (4:7), 6:1, 6:3 durch und trifft im Halbfinale am Samstag auf Pliskova. Zudem bekommt es die ehemalige Weltranglistenerste Williams mit Vinci zu tun.

Bei dem mit 2,15 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier treffen sich die Spielerinnen der Weltranglistenplätze 9 bis 19 sowie die Chinesin Zheng Saisai (Wildcard). Andrea Petkovic (Darmstadt) war am Mittwoch nach zwei Niederlagen in der Gruppenphase gescheitert.

In der vergangenen Woche hatten die acht Besten des Rankings beim WTA-Finale in Singapur die Weltmeisterin ausgespielt, Angelique Kerber (Kiel) schied in der Gruppenphase aus, Agnieszka Radwanska (Polen) gewann das Turnier.