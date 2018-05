Karlsruhe (dpa) - Die Bundesanwaltschaft hat einen Mann bei der Einreise am Münchner Flughafen festnehmen lassen, der Mitglied der Terrormiliz IS sein soll. Gegen den 31 Jahre alten Deutschen bestehe ein Haftbefehl des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs. Der Mann, der aus dem Berliner Raum stammt, soll im Dezember 2014 nach Syrien gereist und sich dort dem IS angeschlossen haben, um am Bürgerkrieg teilzunehmen. Bis Mai 2015 sei er in der Verwaltung der Terrormiliz tätig gewesen und habe Neuankömmlinge im Bürgerkriegsgebiet betreut.

