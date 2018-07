Frankfurt/Main (AFP) Die Flugbegleiter der Lufthansa treten an diesem Freitag von 14.00 Uhr bis 23.00 Uhr in den Ausstand. Zum Streik aufgerufen seien die in Frankfurt am Main und Düsseldorf stationierten Kollegen, teilte die Flugbegleitergewerkschaft UFO am Morgen mit. Am Samstag werde ebenfalls an mehreren Standorten gestreikt, allerdings nicht in München. Am Sonntag soll es "wegen des vornehmlichen Privatverkehrs" keine Arbeitsniederlegungen geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.