Doha (AFP) Die First Lady der USA, Michelle Obama, hat ihren geplanten Flug von Katar nach Jordanien wegen eines Unwetters streichen müssen. Ein Mitglied ihrer Delegation sagte, Obama sei "äußerst enttäuscht" und werde am Freitag direkt nach Washington zurückkehren. Die Ehefrau von US-Präsident Barack Obama hielt sich seit Montag in Katar auf, wo sie am Mittwoch in einer Rede bei einem Bildungsgipfel in der Hauptstadt Doha die weltweite Diskriminierung von Mädchen im Bildungswesen anprangerte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.