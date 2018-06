New York (AFP) Der von einem Herzinfarkt außer Gefecht gesetzte Chef des US-Flugkonzerns United Continental, Oscar Munoz, will in wenigen Monaten wieder zur Arbeit gehen. "Ich werde etwas länger weg bleiben, als mir lieb ist, aber nach Gesprächen mit meinen Ärzten werde ich im ersten Quartal zurückkommen", erklärte Munoz in einem Brief an die Mitarbeiter, den United Continental am Donnerstag veröffentlichte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.