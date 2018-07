Rom (AFP) Nach den jüngsten Enthüllungen über Misswirtschaft und Verschwendung im Vatikan hat Papst Franziskus die Geistlichen erneut zu einem Leben in Bescheidenheit ermahnt. "In der Kirche gibt es welche, die anstatt zu dienen und an andere zu denken, sich an der Kirche bereichern: die Karrieristen, diejenigen, die am Geld hängen", sagte Franziskus am Freitag während der Morgenmesse im Vatikan. Er habe schon viele Priester und Bischöfe mit einer solchen Einstellung gesehen. "Und das ist traurig, oder?"

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.