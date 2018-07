Kurze Kindheit: Kinderarbeit ist in Myanmar keine Seltenheit. In dem südostasiatischen Land trat im September ein branchenübergreifender Mindestlohn von 2,80 US-Dollar pro Tag in Kraft. Für diesen Hungerlohn schuften viele Kinder acht Stunden am Tag - oft ist es schwere körperliche Arbeit. Foto: Rungroj Yongrit

