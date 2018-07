Los Angeles (dpa) - Ein mit Blattgold überzogenes Piano, auf dem einst Elvis Presley spielte, ist für mehr als 600 000 Dollar versteigert worden. Dies teilte Julien's Auctions in Beverly Hills mit. Elvis hatte den Flügel 1955 für seine Mutter gekauft, seine Frau Priscilla ließ das Instrument später mit Blattgold überziehen. Im Rahmen der "Rock 'n' Roll"-Auktion in Beverly Hills kamen hunderte Stücke von vielen Musikgrößen unter den Hammer. Auch Michael-Jackson-Andenken waren gefragt. Eine schwarze Samtjacke, die der "King of Pop" wurde für rund 24 000 Dollar versteigert.

