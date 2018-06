Berlin (AFP) Ein schwarz-grünes Bündnis nach der nächsten Bundestagswahl ist nach Auffassung von Grünen-Chefin Simone Peter durch die aktuelle Flüchtlingspolitik nicht einfacher geworden. "Die Union befindet sich in der Asylpolitik im Richtungsstreit mit offenem Ausgang, sagte Peter der Nachrichtenagentur AFP am Samstag in Berlin. Wenn sie auf Druck der CSU weiter nach rechts abdriftet und das Asylrecht weiter einschränkt, ist das mit uns nicht zu machen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.