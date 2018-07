Berlin (dpa) - Eine Woche nach der Nullnummer in Frankfurt hat der FC Bayern seinen elften Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. In einer einseitigen Partie schlugen die Münchner den VfB Stuttgart mit 4:0. Der VfL Wolfsburg verlor bei Mainz 05 mit 0:2. Bayer Leverkusen enttäuschte beim 1:2 gegen den 1. FC Köln. Trainer André Schubert verpasste mit Borussia Mönchengladbach durch das 0:0 gegen den FC Ingolstadt den siebten Ligasieg am Stück. Auch 1899 Hoffenheim und Eintracht Frankfurt trennten sich torlos. Der SV Darmstadt 98 trotze dem Hamburger SV ein 1:1 ab.

