Gelsenkirchen (SID) - Mit Dutzenden bengalischen Feuern haben Fans des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 versucht, ihre Mannschaft für das Derby bei Borussia Dortmund am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) heißzumachen. Beim letzten Training an der Schalker Geschäftsstelle legten mehrere Hundert Ultras einen "Feuerring" um den gesamten Platz. Das Trainingszentrum war in roten Rauch gehüllt.

Vor dem 147. Revierderby läuft es für den BVB glänzend, während die Schalker große Probleme haben. Zuletzt gab es in fünf Pflichtspielen keinen Sieg. Ein Teil der Schalke-Fans boykottiert das Derby aufgrund einer Einschränkung des Auswärtskontingents und verschärfter Sicherheitsauflagen.