Zürich (SID) - Der ehemalige Reck-Weltmeister Fabian Hambüchen (Wetzlar) hat seinen Start beim 33. Swiss Cup der Turner am Sonntag in Zürich abgesagt. Der 28-Jährige leidet noch an den Folgen einer Erkältung, die ihn zuletzt auch bei der WM in Glasgow beeinträchtigt hatte. Für den Olympiazweiten rückt Sebastian Krimmer ins Aufgebot und wird gemeinsam mit Elisabeth Seitz (beide Stuttgart) im Paarturnen starten.

Das zweite deutsche Team bilden Pauline Schäfer (Pflugscheid-Hixberg) und Andreas Bretschneider (Chemnitz). Schäfer hatte in Glasgow am Schwebebalken die Bronzemedaille gewonnen, Bretschneider belegte am Reck den fünften Platz.