Frankfurt (dpa) - Tag zwei des Marathon-Streiks bei der Lufthansa hat heute zahlreiche Passagiere auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Nach Angaben der Lufthansa wurden rund 520 Flüge gestrichen. Schwerpunkt war das Drehkreuz Frankfurt, wo fast alle Kurz- und Mittelstreckenflüge ausfielen. In Düsseldorf wurden 18 Flüge abgesagt, darunter ein Langstreckenflug nach New York. Auswirkungen gab es auch an anderen Flughäfen. Insgesamt waren laut Fluggesellschaft rund 58 000 Passagiere betroffen. Für morgen hat Ufo eine Streikpause angekündigt.

