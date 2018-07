Kairo (AFP) Die Flugschreiber der abgestürzten russischen Maschine auf der Sinai-Halbinsel haben laut Ermittlern am Ende ein "lautes Geräusch" aufgenommen. Nach 23 Minuten und 14 Sekunden Flug sei auf dem Stimmenrekorder "ein lautes Geräusch in der letzten Sekunde der Aufzeichnung zu hören", sagte der ägyptische Chefermittler Aiman al-Mokaddem bei einer Pressekonferenz am Samstag in Kairo. Eine Spektralanalyse solle nun Aufschluss über den Ursprung des Geräusches geben. Bisher gebe es noch "keine Schlussfolgerung" zur Absturzursache, fügte er hinzu.

