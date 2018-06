Offenbach (dpa) - Der Winter lässt in Deutschland weiter auf sich warten. Bei Temperaturen um die 20 Grad - und stellenweise auch ein bisschen mehr - kann die Winterjacke in den kommenden Tagen getrost im Schrank bleiben. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, bleibt es am Sonntag und auch zum Start der neuen Woche ungewöhnlich mild. "Spätsommerliche Werte" nennt der DWD die bis zu 21 Grad, die morgen vor allem im Südwesten erreicht werden. Dabei ist es heiter bis wolkig und meist trocken. Der Montag und der Dienstag werden mit Höchsttemperaturen um 19 Grad ähnlich warm.

