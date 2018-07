Berlin (AFP) Die AfD hat in einer Umfrage erneut zugelegt. In der Befragung des Instituts Emnid für die "Bild am Sonntag" erreichte die Partei neun Prozent. In Ostdeutschland kommt die AfD demnach sogar auf 14 Prozent, bei ostdeutschen Männern auf 18 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.