Braunschweig (SID) - Eintracht Braunschweig hat den Sprung auf den dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Gegen ein defensiv starkes 1860 München kamen die Niedersachsen in einem eher niveauarmen Spiel mit nur wenigen Torchancen auf beiden Seiten nicht über ein 0:0 hinaus. Bei einem Sieg des FC St. Pauli am Montagabend gegen Fortuna Düsseldorf betrüge der Rückstand der Eintracht auf den Relegationsplatz vorerst vier Punkte.

1860 München blieb im dritten Pflichtspiel nacheinander ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Benno Möhlmann steckt nach dem ersten Saisonsieg gegen den MSV Duisburg vor einer Woche und dem mittlerweile siebten Unentschieden dennoch weiter auf einem Abstiegsplatz fest. Der eingewechselte Stefan Mugosa vergab in der 86. Minute die große Chance zum Sieg.

Nach einer guten Anfangsviertelstunde der Löwen waren die Gastgeber zumeist überlegen. Vor allem Phil Ofosu-Ayeh war auf der rechten Seite kaum zu halten, schon nach einer halben Stunde brachte Möhlmann deshalb Maximilian Wittek für den früh mit Gelb vorbelasteten Richard Neudecker. Die ganz große Chance konnte die oft zu einfallslose Eintracht aber gegen die gut und geschickt verteidigenden Gäste nicht herausspielen.

Die besten Gelegenheiten für Braunschweig vereitelte Löwen-Torhüter Vitus Eicher im eins-gegen-eins-Duell gegen den aufgerückten Ofosu-Ayeh (28.) und bei einem Schuss von Gerrit Holtmann. Die Münchner mussten auf ihre erste Großchance bis zur 53. Minute warten, als Daylon Claasen Braunschweigs Schlussmann Rafael Gikiewicz mit einem 18-Meter-Schuss prüfte. Nur sieben Minuten später scheiterte der Südafrikaner dann freistehend aus kurzer Distanz am Eintracht-Torhüter.