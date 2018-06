Viña del Mar (SID) - Die Junioren aus Belgien haben bei der Fußball-Weltmeisterschaft der U17 in Chile das Spiel um Platz drei gewonnen. Die Europäer gewannen im Estadio Sausalito von Viña del Mar ein turbulentes Spiel mit 3:2 (0:0) gegen Mexiko. Im Endspiel stehen sich in der Nacht zum Montag Mali und Nigeria gegenüber.

Die Belgier mussten beim Stand von 1:1 ab der 72. Minute in Unterzahl agieren, gingen unmittelbar danach in Führung und kassierten erst in der 88. Minute den erneuten Ausgleich. In der Nachspielzeit sorgte Dante Vanzier mit seinem zweiten Treffer der Partie für den Sieg. Vize-Europameister Deutschland war im Achtelfinale an Kroatien (0:2) gescheitert.