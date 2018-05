Frankfurt/Main (dpa) - Die Mehrheit der Deutschen spricht sich für eine Ende der Amtszeit von Wolfgang Niersbach als DFB-Präsident aus. In einer Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" sagten 65 Prozent der Befragten, dass Niersbach zurücktreten solle. Nur ein Fünftel sprach sich gegen einen Rücktritt aus. Niersbach steht in dem Skandal um die WM 2006 unter Druck. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hatte auch sein Privathaus durchsucht. Sie ermittelt wegen "Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall".

