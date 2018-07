Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. November 2015

46. Kalenderwoche

313. Tag des Jahres

Noch 52 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Roland, Theodor

HISTORISCHE DATEN

2014 - Im Jemen wird die neue Regierung von Präsident Abed Rabbo

Mansur Hadi vereidigt.

2012 - Der Bundestag beschließt mit der Mehrheit der schwarz-gelben

Koalition die Einführung des Betreuungsgeldes.

2010 - Eine mehr als 800 Jahre alte Papstbulle von Innozenz III.

(1198-1216) haben Archäologen in der Stralsunder Innenstadt

in einem Latrinenschacht entdeckt.

2005 - Die europäische Raumsonde "Venus Express" startet zum

Nachbarplaneten der Erde.

2000 - Mehr als 200 000 Menschen setzen in Berlin auf einer

Demonstration gegen rechtsextreme Gewalt ein Signal gegen

Fremdenhass.

1990 - Bundeskanzler Helmut Kohl und der sowjetische Präsident

Michail Gorbatschow unterzeichnen in Bonn einen auf 20 Jahre

angelegten Vertrag über "Gute Nachbarschaft, Partnerschaft

und Zusammenarbeit".

1989 - Die Mauer fällt: Die DDR öffnet überraschend die

Grenzübergänge zur Bundesrepublik. Tausende Menschen

passieren noch am selben Tag die innerdeutsche Grenze.

1938 - In der von den Nazis so genannten "Reichskristallnacht"

beginnen die bis dahin schwersten Ausschreitungen gegen Juden

seit der NS-Machtübernahme 1933.

1918 - Philipp Scheidemann (SPD) ruft von einem Balkon des Berliner

Reichstages die Republik aus.

AUCH DAS NOCH

1995 - dpa meldet: Ein chinesischer Arbeiter, der versehentlich in

einem Tiefkühlhaus eingeschlossen worden war, hat sich durch

ständiges Laufen über Nacht warm gehalten und so überlebt.

GEBURTSTAGE

1965 - Karoline Eichhorn (50), deutsche Schauspielerin ("Nichts als

die Wahrheit")

1960 - Andreas Brehme (55), deutscher Fußballer, Weltmeister 1990

1955 - Fernando Meirelles (60), brasilianischer Regisseur ("City of

God")

1945 - Jörg Grünler (70), deutscher Regisseur und Drehbuchautor

("Neger, Neger, Schornsteinfeger!")

1905 - Erika Mann, deutsche Schriftstellerin, Journalistin und

Schauspielerin ("Mein Vater, der Zauberer", gest. 1969

TODESTAGE

1991 - Yves Montand, französischer Schauspieler ("Lohn der Angst")

und Chanson-Sänger, geb. 1921

1970 - Charles de Gaulle, französischer Politiker und General,

Staatspräsident 1958-1969, geb. 1890