London (dpa) - Königin Elizabeth II., zahlreiche britische Royals sowie Veteranen und Briten im ganzen Land haben am Sonntag der Weltkriegs-Gefallenen gedacht.

An der zentralen Feier in London nahm auch das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Ehefrau Máxima teil. Die Queen legte einen Kranz am Cenotaph nieder, dem Kriegsdenkmal im Herzen der Hauptstadt. Höhepunkt der Zeremonie waren ein zweiminütiges Schweigen sowie die Parade der Veteranen.

Am Remembrance Day erinnert das britische Königreich traditionell an seine Gefallen der Weltkriege sowie anderer Kriege.