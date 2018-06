London (AFP) Großbritannien hat zahlreiche weitere im ägyptischen Scharm el Scheich gestrandete britische Touristen in die Heimat zurückgeholt. Eine Woche nach dem mutmaßlich durch einen Bombenanschlag verursachten Absturz eines russischen Ferienfliegers brachten insgesamt neun Passagiermaschinen fast 2000 Briten am Samstag zurück auf die Insel, wie Behördenvertreter sagten. Die britische Regierung warnte zugleich, dass für manche britischen Touristen der Aufenthalt in den Ferienressorts am Roten Meer unfreiwillig noch länger dauern werde, bevor sie nach Hause fliegen könnten.

