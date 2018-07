Teheran (AFP) Erstmals seit der Islamischen Revolution im Iran vor 36 Jahren hat die Regierung in Teheran eine Frau zur Leiterin einer Botschaft ernannt. Die bisherige Sprecherin des Außenministeriums, Marsieh Afcham, wird künftig als Botschafterin des Iran in Malaysia tätig sein, wie das Ministerium am Sonntag in Teheran mitteilte.

