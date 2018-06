Jerusalem (AFP) Tausende Israelis haben in mehreren Städten des Landes gegen ein milliardenschweres Gasgeschäft mit dem US-Energieriesen Noble Energy protestiert. In Tel Aviv, Haifa, Jerusalem und Beerscheba gingen am Samstagabend Menschen gegen "Gasdiebstahl" auf die Straßen, wie es auf Transparenten hieß. Die Demonstranten trugen israelische Flaggen und riefen: "Das ist unser Gas". In Tel Aviv verhinderte die Polizei die Blockade einer Hauptstraße. Dort nahmen nach Polizeiangaben rund 4000 Menschen an dem Protest teil.

