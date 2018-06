Zagreb (AFP) Bei der Parlamentswahl in Kroatien zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Regierungslager und Opposition ab. Laut am Sonntagabend veröffentlichten Nachwahlbefragungen kommen sowohl das Mitte-links-Bündnis von Regierungschef Zoran Milanovic als auch die rechtskonservative Patriotische Koalition um die Oppositionspartei HDZ auf jeweils 56 Mandate. Um die weiteren Mandate im 151 Sitze zählenden Parlament in Zagreb konkurrieren demnach fünf weitere Gruppierungen.

