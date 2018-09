Zagreb (AFP) Bei der Parlamentswahl in Kroatien liegt die konservative Opposition laut Teilergebnissen vorn. Die Patriotische Koalition unter Führung der nationalkonservativen HDZ könnte auf 63 Mandate kommen, wie aus am Sonntagabend in Zagreb veröffentlichten Teilergebnissen hervorgeht, die auf der Auszählung der Stimmen aus fast einem Fünftel der Wahllokale basierten.

