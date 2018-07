London (SID) - Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, hat einen Tag vor der Veröffentlichung des Berichts der unabhängige Untersuchungskommission der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) in der Korruptions-Affäre um den ehemaligen Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, Lamine Diack, und russische Verbandsfunktionäre sein langes Schweigen gebrochen. "Dass Leute in unserem Sport angeblich Geld von überführten Dopingsündern erpresst haben, ist widerlich", wird Coe in einem Statement an englische Medien zitiert.

Allerdings stellte Coe auch klar, dass es ein Beweis für das Funktionieren des von IAAF und WADA installierten Systems sei, dass "sie nicht in der Lage gewesen sind, die Doping-Ergebnisse zu vertuschen". Trotzdem hätte es Schwachstellen gegeben, die "vielleicht Erpressungen, wie unerfolgreich diese auch waren, möglich gemacht haben". Diese Schwachstellen sollen nun geschlossen werden. "Wir werden die Anhörungen aus den Händen der Mitgliedsverbände nehmen", kündigte Coe an.

"Ich bin schockiert, wütend und vor allem traurig", fügte Coe im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP hinzu: "Die Anschuldigungen, dass es Erpressungen gegeben haben könnte, kamen aus heiterem Himmel. Die große Mehrheit in unserem Sport fühlt wahrscheinlich so wie ich."

Gegen Diack sowie Gabriel Dolle, den ehemaligen Anti-Doping-Direktor der IAAF, und Diacks persönlichen Anwalt Habib Cissé laufen inzwischen Verfahren der französischen Justizbehörden wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche. Nach Informationen der Sunday Times sollen 1,2 Millionen Euro Schmiergelder geflossen sein, damit russische Athleten nicht wegen Dopings gesperrt wurden. Zu den betroffenen Athleten sollen auch ein Gold- sowie ein Silbermedaillengewinner der Leichtathletik-Wettbewerbe der Olympischen Spiele 2012 in London gehören.