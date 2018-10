Berlin (dpa) - Das Bundesverkehrsministerium will private Drohnen-Flüge über Unglücksorten oder Katastrophengebieten in Deutschland verbieten. Die Verordnung sehe vor, den Einsatz der ferngesteuerten Mini-Fluggeräte auch über Gefängnissen, Kraftwerken oder Menschenansammlungen zu untersagen, teilte das Ministerium mit. Zuerst hatte die "Bild am Sonntag" über die Pläne berichtet, die auch eine Führerscheinpflicht für gewerbliche Drohnen-Nutzer wie zum Beispiel Fotografen umfassen.

