Athen (dpa) - Im Laufe des Tages erwartet Athen insgesamt rund 7500 Flüchtlinge, die zum Großteil von der ostägäischen Insel Lesbos aufs Festland gebracht werden. Bereits am Vormittag legten in Piräus drei Fähren mit etwa 5600 Menschen an Bord an, ein weiteres Schiff werde noch erwartet, berichteten griechische Medien. Wegen des Fährenstreiks in der vergangenen Woche hatten auf den Inseln der Ostägäis mehr als 25 000 Menschen auf die Weiterreise gewartet, allein auf Lesbos waren es etwa 15 000. Für viele von ihnen geht die Reise nun weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.