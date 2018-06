Rangun (AFP) Begleitet von großen Hoffnungen ist in Myanmar die erste freie Parlamentswahl seit 25 Jahren abgehalten worden. Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gab am Sonntag ihre Stimme in Rangun ab und setzte auf einen Regierungsauftrag der Wähler. Es herrschte allerdings die Sorge, dass das Militär einen Sieg von Suu Kyis Nationaler Liga für Demokratie (NLD) erneut nicht anerkennen könnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.