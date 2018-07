Rangun (AFP) In Myanmar ist die erste freie Parlamentswahl seit 25 Jahren offenbar friedlich und mit sehr hoher Beteiligung abgelaufen. Nach Schließung der Wahllokale um 16 Uhr Ortszeit (10.30 Uhr MEZ) gab ein Mitarbeiter der Wahlkommission die Beteiligung mit "rund 80 Prozent" an. Mehr als 30 Millionen Menschen waren am Sonntag aufgerufen, ein neues Parlament zu Wählen. Als Favorit galt die Nationale Liga für Demokratie (NLD) von Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi.

