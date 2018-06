Den Haag (AFP) Dreieinhalb Wochen nach der Veröffentlichung des Abschlussberichts der niederländischen Ermittler zum Absturz von Flug MH17 über dem Osten der Ukraine haben die Angehörigen der Opfer den Entscheidungsprozess über den Ort einer nationalen Erinnerungsstätte begonnen. Die Abstimmung über drei zur Auswahl stehende Entwürfe, die von den Opferfamilien selbst vorgeschlagen wurden, begann am Samstag. In einer Erklärung der Stiftung zum Gedenken an die MH17-Tragödie heißt es, es sei "wichtig", dass die Wahl des Gedenkortes von den Angehörigen mitgetragen werde.

