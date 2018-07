Frankfurt/Main (dpa) - Die Flugbegleiter der Lufthansa weiten ihren Streik am Montag aus. An den Flughäfen Frankfurt, Düsseldorf und nun auch München seien die Mitglieder ganztägig zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, teilte die Gewerkschaft Ufo in Frankfurt mit.

