Frankfurt/Main (SID) - Fed-Cup-Spielerin Sabine Lisicki rechnet fest damit, dass die in einer Sinnkrise steckende Andrea Petkovic ihre Karriere trotz der zuletzt geäußerten Zweifel fortsetzt. "In der Off-Season hat sie Zeit, sich zu sammeln und wieder den Spaß zu finden. Petko wird merken, dass sie noch die Liebe für den Sport hat. Deswegen glaube ich, dass wir sie schnell wiedersehen werden", sagte Lisicki beim Sportpresseball in Frankfurt/Main.

Die 26-Jährige aus Berlin gab aber auch zu, dass sie der emotionale Zusammenbruch von Petkovic überrascht habe. "Wir haben alle mal schwere Zeiten. Sie braucht jetzt Zeit, Ruhe und Abstand", meinte Lisicki, Wimbledon-Finalistin von 2013.

Petkovic (28), Nummer 24 im WTA-Ranking, hatte jüngst nach ihrem Saisonende in China depressive Verstimmungen eingestanden und die Fortsetzung ihrer Karriere in Frage gestellt. "Ich muss wirklich herausfinden, ob ich weiter spielen will. Ich hasse derzeit mehr Teile meines Jobs, als ich andere mag. In den letzten zwei, drei Monaten habe ich die Leidenschaft für den Tennissport verloren", hatte die French-Open-Halbfinalistin von 2014 nach ihren beiden Niederlagen beim Turnier in Zhuhai/China geklagt.