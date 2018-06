Frankfurt/Main (AFP) Die Streiks des Lufthansa-Kabinenpersonals gehen am Montag weiter. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO rief am Sonntag für den folgenden Tag zu Arbeitsniederlegungen in Frankfurt, Düsseldorf und München auf. Bis Freitag ist demnach noch mit weiteren Streiks zu rechnen. Erst am Montag will die Gewerkschaft darüber informieren, wie der Arbeitskampf am Dienstag fortgesetzt wird.

