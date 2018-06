Nairobi (AFP) In Burundis Hauptstadt Bujumbura haben unbekannte Täter eine Bar angegriffen und sieben Menschen getötet. Bei dem Überfall in der Nacht zum Sonntag in einem mehrheitlich von Anhängern der Opposition bewohnten Viertel im Süden der Hauptstadt gab es nach Angaben von Behörden und Zeugen zudem zwei Verletzte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.