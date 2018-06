Washington (AFP) Eine der Lieblingsgitarren von John Lennon ist für 2,41 Millionen Dollar (2,24 Millionen Euro) unter den Hammer gekommen. Das Washingtoner Auktionshaus Juliens's Auctions versteigerte die Gibson, die der Beatles-Sänger und Gitarrist 1962 in Liverpool gekauft hatte, am Samstag nach eigenen Angaben für einen Rekordpreis für Rock-Memorabilia. "John hat die Gitarre dermaßen geliebt, er schrieb mit ihr Songs wie 'She loves you' und 'All my loving'", teilte das Auktionshaus mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.