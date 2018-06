New York (AFP) Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat am Samstag in einem umstrittenen Auftritt die Fernsehshow "Saturday Night Live" moderiert. Der von zwei Doppelgängern eingerahmte Trump erklärte zu Beginn in einem fünfminütigen Monolog, viele hielten ihn für eine zweifelhafte Figur. In Wirklichkeit sei er aber ein "netter Typ".

