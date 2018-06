Zagreb (dpa) - Bei den Parlamentswahlen in Kroatien zeichnet sich das vorhergesagte Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den regierenden Sozialdemokraten und der konservativen Oppositionspartei HDZ ab. Nachwahlbefragungen ergaben einen Gleichstand von jeweils 56 Sitzen im Parlament mit 140 gewählten Abgeordneten. Königsmacher könnte die neue Partei MOST werden, die demnach mit 18 Plätzen den dritten Platz belegte. MOST hatte aber vor der Wahl angekündigt, mit keiner der beiden Großparteien eine Koalition eingehen zu wollen.

