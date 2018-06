Oberstdorf (SID) - Oberstdorf bekommt es bei seiner Bewerbung um die nordische Ski-WM 2021 wie erwartet mit zwei Konkurrenten zu tun. Neben der Marktgemeinde im Allgäu reichten auch das norwegische Trondheim und Planica (Slowenien) ihre Unterlagen ein. Die Bewerbungen wurden am Wochenende bei der Herbstsitzung des FIS-Vorstands in Oberhofen/Schweiz bestätigt.

Oberstdorf war zuletzt viermal in Folge mit einer Bewerbung gescheitert. Für die Skiflug-WM 2020 ist Planica der einzige Kandidat. Die Titelkämpfe werden am 9. Juni 2016 beim FIS-Kongress in Cancun/Mexiko vergeben.