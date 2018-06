Kairo (AFP) Die Militärstaatsanwaltschaft in Ägypten hat am Montag eine viertägige Untersuchungshaft für den Menschenrechtsaktivisten und Journalisten Hossam Bahgat angeordnet. Wie Bahgats Nachrichtenseite "Mada Masr" berichtete, wirft sie dem 37-Jährigen die "Verbreitung falscher Nachrichten zum Schaden der nationalen Interessen" vor. Bahgat war bereits am Vortag wegen seiner Enthüllungsberichte zu Militärprozessen vorgeladen und über Nacht in Gewahrsam genommen worden.

